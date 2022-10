Luan Santana é a primeira participação confirmada no DVD de Clayton e Romário

Os indícios de que o novo projeto de Clayton & Romário seria gigantesco surgiram desde a primeira divulgação da gravação do DVD em Belo Horizonte. Mais de 10 mil ingressos foram vendidos faltando mais de um mês para filmagem do audiovisual, e a dupla teve que mudar o local do show devido a alta procura do público. Agora, os irmãos anunciam o primeiro convidado especial que vai dividir com eles o palco no próximo dia 15 de outubro, e trata-se de ninguém menos que o astro Luan Santana.

A confirmação da participação de Luan aconteceu no domingo, dia 09 de outubro, através das redes sociais dos irmãos que escreveram “Primeiro participação revelada. Uma noite tão especial merecia um convidado a altura! É com imensa alegria e satisfação que teremos o privilégio ter com a gente um dos cantores mais importantes da música sertaneja”.

“Nós já tivemos a honra de dividir o palco com o Luan algumas vezes”, conta Clayton, “mas essa é a primeira vez que o teremos como participação em um projeto nosso, e a nossa ansiedade para esse dia só cresce. O Luan é um cara muito talentoso e amado no Brasil inteiro, então nós temos certeza de que nossos fãs vão ficar muito felizes com a presença dele no DVD”, finaliza.

“Não temos palavras para expressar nossa felicidade com tudo o que está acontecendo”, confessa Romário. “Temos só a agradecer aos nossos fãs por ficarem tão animados quanto a gente pra essa gravação, e ao Luan por ter aceitado nosso convite para participar desse momento tão especial na carreira de Clayton & Romário. Tenho certeza de que vai ser um show memorável”, conta.

Conhecidos por diversos sucessos, como o feat. com Jorge e Mateus em “Água Nos Zói” e a sofrência “Ai Eu Chorei”, Clayton & Romário voltam a BH, cidade que os acolheu e onde gravaram seu primeiro DVD, para a realização do novo projeto da dupla, que certamente será um marco importante na carreira dos irmãos, que estão na estrada há 15 anos levando seu talento e carisma para todos os cantos do Brasil.

Com direção de vídeo e de fotografia assinados por Anselmo Troncoso e direção geral por Felipe Nascimento e Rafael Almeida, “Clayton & Romário Ao Vivo em Belo Horizonte” conta com a produção musical de Diego Faria, e seleção de repertório por Wendell Marques – responsável por escolher todos os repertórios da carreira da dupla Jorge e Mateus.

Por meio de suas redes, Clayton & Romário têm divulgado detalhes do novo projeto, além de disponibilizarem pequenos vídeos que contam a linda trajetória da dupla, que em uma década e meia de carreira viveram várias aventuras proporcionadas pela música, lançaram diversos hits e conquistaram o coração de milhares de fãs de sertanejo no Brasil e no mundo.