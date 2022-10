Polícia Civil realiza operação de combate ao tráfico de drogas

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, com o apoio da Polícia Militar, deflagrou nesta segunda-feira (10), a operação NICHOLAUS visando a repressão ao crime de tráfico de drogas, no munícipio de Junqueirópolis.

O objetivo da ação, é o cumprimento de 11 manados de busca e apreensão, expedidos pelo Juiz da Comarca de Junqueirópolis, em residências de suspeitos de tráfico de drogas. A concessão das referidas ordens judiciais é em decorrência da representação feita pela Policia Civil, após trabalho de investigação e de inteligência policial que apontaram indícios da traficância de drogas nos locais.

A operação policial, conta com a participação 44 policiais civis, utilizando 11 viaturas operacionais, e contou também com o apoio especializado de policiais militares, envolvendo equipes do Canil do BAEP, Força Tática, além do policiamento territorial.

A operação finalizou com a elaboração de 07 Termos Circunstanciados – TCs, por posse de drogas, e ainda, a apreensão dois adolescentes por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e um casal preso por tráfico de drogas.