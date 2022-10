Presidente Prudente encerra na quinta-feira (13/10) o prazo de inscrições para seu concurso com 25 vagas em cargos de todos os níveis

A Prefeitura de Presidente Prudente estará com as inscrições abertas até 13 de outubro, quinta-feira, para seu concurso público com 25 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior, com salários até R$ 9.090, além de cartão alimentação de R$ 1.124 e abono de R$ 255.

O cadastramento dos candidatos deverá ser feito pelo site da Fundação Vunesp, no endereço www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição varia de R$ 54,90 a R$ 98,80.

A opção de ensino fundamental é pedreiro, com uma vaga e salário de R$ 1.566.

Para candidatos com nível médio ou técnico, as oportunidades disponíveis são arte educador, assistente de TI, auxiliar de farmácia, fiscal de comércio e técnico ambiental, com remunerações de R$ 1.741 a R$ 2.136 e 9 vagas no total.

As carreiras de ensino superior, com oferta de 15 vagas e salários de R$ 3.695 a R$ 9.090, são analista jurídico, arquiteto, biólogo, contador, controlador interno, engenheiro ambiental, médico (geriatra, infectologista e neurologista) e técnico desportivo.

A aplicação da prova está prevista para 11 de dezembro de 2022, um domingo, em Presidente Prudente, cidade de 231 mil habitantes a 540 km da capital.

O edital, com todas as informações sobre o certame, pode ser visto no site da Vunesp.

Outras informações podem ser obtidas pelo site www.vunesp.com.br ou pelo link “Fale Conosco” da página da Vunesp.