Promotor de justiça em Flórida Paulista é homenageado pela Câmara Municipal de Laranjal Paulista

O promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Samuel Camacho Castanheira, que atua na Promotoria de Justiça em Flórida Paulista, foi homenageado na última quinta-feira (6) pela Câmara Municipal de Laranjal Paulista, sua cidade natal.



A homenagem ocorreu dentro da programação da 13ª Semana do Poder Legislativo Municipal, daquela localidade. O promotor de justiça recebeu o “Prêmio Torrão Natal”, em reconhecimento a nascidos em Laranjal Paulista que conquistaram reconhecimento em suas atividades. Ele e outros três conterrâneos receberam a honraria. A cerimônia reuniu autoridades da cidade e região, familiares e amigos dos homenageados.



O reconhecimento do poder legislativo de Laranjal Paulista ao promotor de justiça, com o título “Torrão Natal”, está oficializado por meio do Decreto Legislativo Nº 9/2021, de autoria do vereador Márcio José Garpelli (MDB).



Em suas redes sociais, o homenageado repercutiu sobre o recebimento da honraria. “É com muita honra que recebemos da Câmara Municipal de Laranjal Paulista o ‘Prêmio Torrão Natal’. Só tenho a agradecer aos eminentes vereadores que nos agraciaram com a honraria, e em especial ao vereador Marcio Garpelli, autor do projeto de decreto legislativo. Como disse em meu pronunciamento, espero ser digno da confiança depositada pela minha amada cidade. Muito obrigado e parabéns aos demais homenageados!”, escreveu o promotor.



Trajetória



Conforme o projeto de decreto legislativo, Samuel Camacho Castanheira nasceu em Laranjal Paulista e teve sua infância e adolescência vividas na cidade. Cursou direito na Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), onde se formou em 2007. Também participou de curso junto à Universidade de Sorbonne, em Paris (França).





No meio jurídico, trabalhou na Prefeitura de Laranjal Paulista como procurador do município, e em 2011 passou no concurso público de promotor de justiça no Ministério Público do Estado de São Paulo. Antes de chegar a Flórida Paulista, atuou em Piracicaba, Rio Claro, Suzano e Francisco Morato. “É Laranjalense levando o nome de nossa cidade para dentro do Estado de São Paulo, o qual nos muita honra ter um Laranjalense na renomada instituição do Ministério Público do Estado de São Paulo. Sem dúvida é uma pessoa admirável a quem devemos tomar como exemplo. E é por essas razões que julgo ser o Doutor Samuel Camacho Castanheira merecedor do Torrão Natal”, enfatiza o vereador, autor da proposta legislativa aprovada pela Câmara.