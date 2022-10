FLÓRIDA: Show com Marcos & Belutti está confirmado para rodeio no aniversário da cidade

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista confirmou o último show para o rodeio fazendo parte das comemorações do aniversário da cidade que ocorre neste mês de outubro.

Já estava confirmado o show com a cantora sensação do momento Ana Castela que vem atraindo multidões em suas apresentações pelo país.

A apresentação exclusiva da cantora Ana Castela será no dia 28 de outubro (sexta-feira).

Também a Prefeitura Municipal confirmou a contratação da famosa dupla Gian & Giovani que conta com grandes sucessos da música sertaneja.

A contratação pela Prefeitura da dupla Gian & Giovani será para apresentação de show no dia 27 de outubro (quinta-feira).

Agora foi confirmada a contratação do show com a famosa dupla sertaneja Marcos & Belutti que tem grandes sucessos e uma das mais famosas do Brasil.

De acordo com o contrato com a Prefeitura, o show com a dupla Marcos & Belutti será no dia 29 de outubro (sábado).

A contratação dos três shows, será por ocasião da realização do Rodeio Municipal nos dias 27, 28 e 29 de outubro.