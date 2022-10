Tupã celebra 93 anos com festa nesta quarta-feira

Com o tema “Cidade do Meu Coração”, a Prefeitura de Tupã (distante cerca de 70 quilômetros de Marília) realiza nesta quarta-feira (12), data do aniversário da cidade e feriado nacional em homenagem ao Dia de Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil), o tradicional desfile na avenida Tamoios, Centro.

O evento, em comemoração aos 93 anos do município, está marcado para as 8h. Na sequência, fatias de um bolo de 40 metros serão entregues à população na Praça da Bandeira.

O desfile terá início no cruzamento da avenida Tamoios com a rua Coroados. Realizado todos os anos, o evento ficou ausente das comemorações de aniversário de Tupã apenas em 2020, devido à pandemia de Covid-19. Por outro lado, a novidade nas celebrações fica com o bolo gigante, que será realizado pela segunda vez consecutiva.

Com 40 metros, o bolo será de doce de leite e leite ninho com cobertura de marshmallow, e será todo decorado e personalizado em comemoração aos 93 anos do município. A primeira vez que a Prefeitura realizou a ação foi no ano passado, e a organização para a retirada da fatia segue semelhante à de 2021. Cada munícipe entra na fila e pega seu pedaço.

De acordo com o secretário de Governo, César de Farias, além da entrega do bolo, a Praça da Bandeira terá brinquedos infláveis para que as crianças possam se divertir. E tudo será gratuito. “Assim como no ano passado, esperamos por uma festa linda para celebrarmos o aniversário de nossa cidade, e contamos com a presença de todos para deixar o evento ainda melhor.”

O desfile será composto pelas secretarias da prefeitura: Educação (com as escolas municipais), Desenvolvimento Social, Saúde, Esporte, Cultura, Turismo, Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico (com a presença das empresas que optaram por participar). Haverá também a presença do Tiro de Guerra de Tupã (TG 02-043) e dos policiais militares, civis, Corpo de Bombeiros, entre outros.