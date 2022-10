Deputado Vinicius Camarinha confirma apoio a Tarcísio de Freitas para governador

O deputado estadual reeleito Vinicius Camarinha (PSDB) declarou apoio para o candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa pelo segundo turno das eleições para governador de São Paulo. Ele teve um encontro com o candidato na capital paulista, recebendo a confirmação que as obras do novo Hospital da Criança e da Mulher não serão interrompidas.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Vinicius Camarinha contou que foi convidado para uma conversa e ficou contente com a garantia da continuidade de diversas obras em Marília e região.

“Estou muito feliz. Nessa conversa tivemos a garantia da continuidade de diversas obras, sobretudo a obra do Hospital da Criança e da Mulher, que vai atender 62 municípios da nossa região. Por essa razão, por suas qualidades, nesse segundo turno caminharemos juntos, por ser o mais preparado e o mais qualificado, não só para o Estado, mas pra toda a região Centro-Oeste de São Paulo”, afirmou Vinicius.

Tarcísio agradeceu a confiança e o apoio dado pelo mariliense, que no primeiro turno das eleições apoiou o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB). O candidato reforçou que nenhuma obra será paralisada com a mudança de comando no Palácio dos Bandeirantes.

“Deputado Vinicius Camarinha, muito obrigado pelo apoio. Obrigado, Marília, pela expressiva votação no primeiro turno. Fico muito feliz e isso traz pra nós uma grande responsabilidade. Podem ter certeza que não vamos parar nenhuma obra, nenhum projeto e nenhum convênio”, conta Tarcísio.

Vinicius já havia afirmado anteriormente que o apoio a Tarcísio dependeria da garantia de continuidade em projetos na região. Ele também disse que descartava apoiar Fernando Haddad (PT).

Tarcísio reforçou o pedido de voto no presidente Jair Bolsonaro, para garantia da chegada de recursos para o Estado de São Paulo.

“No segundo turno vote Tarcisio para governador, pra gente confirmar essa vitória e também no presidente Bolsonaro, pois o alinhamento do governo federal e do governo do estado vai permitir a chegada de mais recursos e a execução de mais políticas públicas. Muito obrigado pelo apoio de vocês”, finaliza Tarcísio de Freitas.