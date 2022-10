FLÓRIDA: Com novos estandes, Feira do Produtor Rural é sucesso

Na quarta-feira (5), foram apresentados os novos produtores e estandes do projeto Feira do Produtor Rural de Flórida Paulista.

Realizada pelo Sindicato Rural em uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e com o apoio da Prefeitura Municipal, a feira acontece todas as quartas-feiras, das 16h às 20h na praça Gerson Ferracini.

Neste “novo momento” vivenciado pelos produtores participantes, são sete estandes que preenchem o espaço e oferecem além de muita qualidade, mais opções em frutas, verduras, legumes e outros itens direto da produção rural e agricultura familiar local.

Em conversa com a nossa reportagem, o presidente do Sindicato Rural – “Patronal”, Valdeir de Souza, destacou a importância deste projeto para o município, onde acontece a valorização e são abertas as portas das oportunidades aos agricultores floridenses que podem comercializar o fruto de sua produção, além de garantir uma renda extra.

A iniciativa foi lançada em outubro de 2021 e, portanto, está prestes a celebrar o seu primeiro ano na Cidade Amizade.