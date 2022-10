FLORIDA: Obras e reformas no cemitério para Finados só serão permitidas até dia 21

A realização de obras, reformas e outros reparos em sepulturas do cemitério de Flórida Paulista só serão permitidos até o próximo dia 21.

A informação foi repassada ao jornalismo do Folha Regional pela administração do Cemitério Municipal que explicou que o prazo visa garantir que a medida é necessária para que após as obras, as equipes possam garantir a limpeza e organização do local para a visitação que tradicionalmente acontece na semana de Finados.

Vale destacar que qualquer obra ou serviço a ser realizado no interior do cemitério deve ser comunicada junto ao coveiro para que sejam dadas as orientações necessárias.



Também merece destaque todo o empenho, organização e cuidado das equipes responsáveis pelo Cemitério Municipal no dia a dia e em cada data em que ocorre a visitação da população de Flórida Paulista e região.