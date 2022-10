Floridenses caminham cerca de 14 km até a imagem de Aparecida em Adamantina

Celebrando a fé e a devoção com Nossa Senhora de Aparecida, um grupo de mais de 80 pessoas realizou uma extensa caminhada em romaria a pé de Flórida Paulista até a cidade vizinha de Adamantina na manhã desta quarta-feira (12).

Este é o quarto ano consecutivo em que os fiéis realizam a ida até a imagem localizada no trevo de Cidade Joia.



O trajeto teve início ainda na madrugada, na chuva, por volta das 5h20, no Bairro Morada do Sol, próximo ao Cemitério Municipal de onde o grupo se deslocou com sentido à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), sempre acompanhados por um carro de apoio.

Ao chegar aos pés da imagem, por volta das 8h30, o grupo acendeu velas, rezou e agradeceu pelas inúmeras bênçãos recebidas por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. O retorno para Flórida Paulista foi organizado por grupos de familiares com veículos para o translado.