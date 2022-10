IRAPURU: ESFs realizam Campanha Outubro Rosa

A equipe do ESF1 deu início às ações da campanha anual “Outubro Rosa”, que visa alertar mulheres para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de convidá-las para o autocuidado.

A abertura das atividades ocorreu na unidade e contou com a participação da enfermeira Ingrid falando sobre o tema, entregando mimos para as mulheres e mostrando a unidade toda decorada.

Também o ESF 2 já está preparado para receber as mulheres durante todo mês de outubro onde serão intensificados os agendamentos para a coleta do preventivo com o pedido de mamografia.

Para tanto, basta procurar a recepção da unidade do ESF 2, ou falar com os agentes de saúde para o seu agendamento.

O grande objetivo da campanha é chamar a atenção das pessoas para uma das doenças que mais mata as mulheres: o câncer de mama.

A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

Práticas saudáveis, autocuidado e diagnóstico precoce da doença são considerados os principais fatores para a recuperação da saúde e diminuição da mortalidade por esse tipo de câncer.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o diagnóstico precoce aumenta em até 95% as chances de cura.