JUNQUEIRÓPOLIS: Empresários visitam Feira do Empreendedor Sebrae 2022 na capital

De acordo com a agente do Sebrae Aqui de Junqueirópolis que coordenou o grupo, Flávia Regina Leme Claro Seloto, empresários de Irapuru, Pacaembu e Flórida Paulista também aderiram e foram juntos na mesma caravana.

Flávia ressaltou a experiência gratificante para os empreendedores da cidade e região que tiveram contato com novas experiências e inovações que os ajudarão no desenvolvimento de seu negócios. Flávia destacou o apoio da Prefeitura de Junqueirópolis.

A FEIRA – A Feira do Empreendedor do Sebrae-SP, teve como tema “Empreender sem limites”, trazendo uma série de novidades que abrangem desde quem está pensando em empreender até a pessoa que já tem um negócio e está em busca de expansão ou de colocar a empresa no rumo certo.