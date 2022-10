Policial militar morre em acidente entre carro e caminhão

No Boletim de Ocorrência registrado pela Polícia Civil, o condutor do caminhão informou que trafegava em baixa velocidade pela faixa direita da rodovia, sentido Regente Feijó (SP), pois o pneu traseiro direito do veículo havia furado e murchado.

Acompanhado por outro homem, de 28 anos, no banco de passageiros, ele dirigia-se a um borracheiro de um posto de combustíveis próximo ao local quando sentiu “um forte impacto na traseira de seu caminhão”. Conforme o documento, ele desceu e, segundo o acompanhante, pensaram que havia furado outro pneu, quando viram o veículo acidentado, no canteiro central do trecho.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, devido ao impacto da colisão, o carro ficou atravessado no canteiro central da rodovia, no km 441 +300 metros, próximo a um posto de combustíveis. O caminhão não possuía iluminação traseira, e os pneus estavam em mau estado de conservação, de acordo com a polícia.

A Polícia Científica compareceu ao local e realizou a perícia. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Regional de Presidente Prudente (HR), pela ambulância da Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. (Cart), onde foi socorrida, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. A confirmação da morte ocorreu por meio de nota oficial emitida pelo HR: