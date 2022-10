ACERUVA 2022 mostra Junqueirópolis na rota do agronegócio

A abertura oficial da ACERUVA 2022, terça-feira, 11, à noite contou com público de milhares de pessoas e atrações que vão de exposições de empresas, produtos da fruticultura e agricultura, praça de alimentação, parque de diversões aos aguardados rodeio e shows da festa.

Na cerimônia de abertura, o prefeito Osmar Pinatto destacou que a Aceruva com entrada franca neste ano representa um sonho conquistado.

Enfatizou a aptidão do município no agronegócio, incluindo agricultura, pecuária, fruticultura e horticultura e a implantação cada vez mais de novas culturas.

“Temos 1,5 mil propriedades rurais no município com vocação para as culturas diversificadas, gerando oportunidade de emprego e renda e fixando cada vez mais Junqueirópolis como a rota do agronegócio”, pontuou Pinatto.

O diretor municipal de Agronegócios, Comércio e Indústria, Josemar de Souza, lembrou que Junqueirópolis foi fundada através da agricultura e hoje está se consolidando na rota do agronegócio.

O presidente da Cooperativa Agrícola de Junqueirópolis (COOPAJ), Osvaldo Dias, ponderou que a Aceruva “é uma oportunidade para mostrarmos à região o que produzimos, ao mesmo tempo temos aqui grandes empresas expondo que comprovam a importância da festa na região”.

O presidente da Associação Agrícola de Junqueirópolis (AAJ), Bortolo Figo falou da satisfação de voltaem realizar a Aceruva e desejou boa festa a todos. A Aceruva ficou suspensa dois anos devido a pandemia, a última foi em 2019.

O recinto da Aceruva foi reformado e implantou pontos de acessibilidade na entrada e todos setores internos.

A realização é uma parceria da Associação Agrícola, Cooperativa Agrícola, Associação Comercial (ACEJ) Prefeitura, Câmara de Junqueirópolis.