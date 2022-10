ADAMANTINA: Prefeito Márcio Cardim declara apoio à Tarcísio de Freitas e Bolsonaro no segundo turno da eleição

Em reunião realizada na sede do PSD na capital paulista na tarde de terça-feira (11), o prefeito de Adamantina Márcio Cardim declarou o seu apoio no segundo na eleição deste ano para governador e presidente da república.

A reunião que foi articulada pelo presidente do CREA-SP e suplente de deputado federal Vinicius Marchese, contou com a presença do ex-ministro e presidente nacional do PSD Gilberto Kassab, do candidato a vice-governador Felicio Ramuth (PSD) e do candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O prefeito Márcio Cardim declarou o seu apoio à candidatura a governador de Tarcísio de Freitas e ao candidato a reeleição à presidência da república Jair Bolsonaro (PL).

Através das redes sociais o prefeito Márcio Cardim declarou o seu apoio e postou fotos com o candidato a governador Tarcísio de Freitas.

Também gravou um vídeo ao lado do ex-ministro Gilberto Kassab afirmando seu apoio a Tarcísio de Freitas e Bolsonaro, pedindo voto para a população de Adamantina nos candidatos, neste segundo turno.

Kassab agradeceu o apoio e destacou o trabalho do prefeito Márcio Cardim, ressaltando a importância de Adamantina no cenário regional.