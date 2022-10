FLÓRIDA 81 ANOS: Torneio de Futebol Médio, Truco e Bocha acontece neste domingo

Fazendo parte da programação de aniversário de 81 anos da Cidade Amizade, a Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer promove neste domingo (16), Torneio de Futebol Médio, Truco e Bocha.

O evento esportivo será realizado no Centro de Lazer à partir das 9h00. As inscrições para todas as modalidades podem ser feitas no local, momentos antes do início das competições.

Os vencedores serão premiados com troféus, medalhas e premiações extras. No local haverá ainda completo serviço de bar.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Luiz Aléssio, convida toda população floridense para prestigiar o evento.