FLÓRIDA: Comércio em promoção na semana do aniversário da cidade

Empresas participantes estarão identificadas com bandeirolas

Na próxima semana, de 17 a 24 de outubro, o comércio floridense estará em promoção para comemorar o aniversário de 81 anos de Flórida Paulista.

Serão oferecidos descontos, promoções e condições especiais de pagamento.

Vale destacar que empresas em vários segmentos de atuação vão participar da promoção.

A ação é organizada pela Associação Comercial e as empresas participantes estarão identificadas com as bandeirolas, além de divulgarem em suas redes sociais a campanha.