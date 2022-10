FLÓRIDA: Pontilhão recebe melhorias e nova pintura

Um dos cartões postais de Flórida Paulista, o pontilhão localizado na entrada da cidade pela avenida São Paulo, recebeu melhorias e uma nova pintura.

Foi realizado o reboco em alguns pontos que necessitavam dos serviços e posterior a pintura com as cores da bandeira do município.

A estrutura em que está afixada a imagem do Cristo também recebeu manutenção. A poda periódica da grama do local também foi executada.

Todos os trabalhos foram realizados pela equipe do Departamento de Obras e Serviços da Prefeitura Municipal, deixando o local com um melhor aspecto.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do site e jornal Folha Regional, há um projeto que está em estudo pela Prefeitura Municipal para que o pontilhão receba uma moderna iluminação, deixando-o com novo visual, além de garantir mais segurança para a população que diariamente passa pelo local.