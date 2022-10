Israel e Rodolfo gravam novo projeto com participações de Jorge & Mateus, Ana Castela e Mari Fernandes

Gigantes no mercado fonográfico brasileiro, Israel & Rodolffo voltam às suas raízes em Goiânia para dar start em uma nova etapa de suas carreiras com o projeto “Let’s Bora”. Registrado nesta quarta (12) no Espaço Dois Ipês, o novo trabalho dos amigos, que tiveram os ingressos esgotados duas semanas antes da gravação, proporcionou a todos os mais de 5 mil espectadores uma experiência única através de aparatos tecnológicos, espaços bem divididos, além de muita música boa, que ficou por conta da dupla e de seus convidados: Jorge & Mateus, Ana Castela e Mari Fernandez.

Interpretando canções inéditas, Israel & Rodolffo elevaram Goiânia a um nível de produção jamais visto na região. Cercados por amigos, celebridades, familiares e do público goiano, que têm papel importante na trajetória da dupla, Israel & Rodolffo compartilharam com os presentes uma noite inesquecível que resgata a essência e o caminho percorrido pela dupla em seus 27 anos de carreira.

“É sempre muito louco olhar pra trás e ver o que nós conquistamos, onde nós chegamos.”, conta Israel, “E tudo começou a acontecer pra gente depois de um projeto gravado em Goiânia, então temos as maiores expectativas pro ‘Let’s Bora’, que certamente será um divisor de águas na carreira de Israel & Rodolffo. Agradeço a todos os que de alguma forma participaram deste projeto e esperamos que a galera curta bastante!”, conclui.

“A gente é suspeito pra falar, mas esse projeto está muito bom!”, confessa Rodolffo, “Mas não poderia ser diferente, porque temos convidados incríveis, uma equipe maravilhosa e um público mais que especial. Ficamos na expectativa pra compartilhar as novas músicas com todos. Let’s Bora!”, finaliza.

Produzido por Moisés Rufino e sob direção de vídeo de Fernando Trevisan Catatau, que deixou a festa ainda mais bonita, o “Let´s Bora” aconteceu no Espaço Dois Ipês, mesmo espaço que, há 12 anos, Israel & Rodolffo gravaram o icônico DVD “Marca Evidente”, que os alçou ao sucesso com a faixa que dá nome ao projeto, e tornou a dupla conhecida por todo território nacional. Também, um ano depois, Jorge & Mateus regravaram “Marca Evidente” com a dupla, e agora, 10 anos depois, mais uma vez estão fazendo parte do projeto.