LUCÉLIA: ABC Vila Rancharia é campeão do Campeonato Municipal Veterano 2022

No último domingo, 09, aconteceu a final do Campeonato Municipal de Futebol Médio – Categoria “Veterano” 2022, realizado pela Prefeitura, por meio da Diretoria de Esportes.

Marcado por presença de autoridades do município e torcedores, nas dependências do Clube da Aspumulu, às 7 horas iniciou o jogo amistoso das crianças sub 12 da Diretoria de Esportes do Programa PEMCE, em sequência o jogo amistoso de Master de Atletas de Lucélia x Atletas convidados, como os ex-jogadores profissionais Marcio Rossini (Flamengo e Santos), Wagner Fernandes (Grêmio) e Zé Roberto (São Paulo e seleção Brasileira).

Após a decisão do Campeonato, sagrou-se campeã a equipe do ABC Vila Rancharia / Grêmio Vila Rennó / Supermercado Barcelos que venceu a equipe da Aspumulu / Supermercado Santa Terezinha / Bangola Lanches / TW Bar, com gol do artilheiro Regi, placar de 1 x 0.

Campeã: ABC Vila Rancharia / Grêmio Vila Rennó / Supermercado Barcelos

Vice-Campeã: Aspumulu / Supermercado Santa Terezinha / Bangola Lanches / TW Bar

3º colocado: Academia Bussi / Marcel Celulares / Serv Diesel / Aliança Multimarcas / Cris Sports / Amigos do Tavone

4º colocado: Clube dos 40 / Panela Caipira

Artilheiro: Reginaldo Bessa (Regi)

Goleiro menos vazado: Pedro Agra

Jogador mais velho: José Valente – Zezinho

Melhor jogador da final: Rogério Carvalho (Rogerinho)