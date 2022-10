OSVALDO CRUZ: Festa do Peão acontece neste mês de outubro com grandes atrações

A comissão organizadora da 11ª Festa do Peão de Osvaldo Cruz anunciou a realização do evento, que acontecerá no período de 19 a 22 de outubro com entrada franca em todas as noites. A divulgação ocorreu por meio de uma live no Facebook, no final do mês de setembro.

Em julho deste ano, a prefeita Vera Morena havia confirmado a realização da festa, sem mencionar data e nem mesmo o local. Após dois meses de espera, a comissão veio a público revelar as novidades e atrações.

A Festa do Peão de Osvaldo Cruz receberá a etapa do Circuito de Rodeio Rancho Primavera (CRP) e uma grade de shows com artistas consagrados.

Abrindo a festa, no dia 19 de outubro, quem sobe ao palco é Dennis DJ. Já no dia 20 o agito é por conta Matheus e Kauan.

Na sexta-feira, dia 21, é a vez de Eduardo Costa. Para encerrar a festa, no dia 22, Guilherme e Benutto.

A realização da Festa do Peão de Osvaldo Cruz é da comissão organizadora com a Prefeitura e Câmara Municipal, sendo a organização de Cabeludo Eventos.