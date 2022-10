Sebrae e Acifp levam floridenses para a Feira do Empreendedor em São Paulo

No último domingo (9), o escritório Regional do Sebrae (Presidente Prudente) em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista, proporcionou para alguns empresários de Flórida Paulista e também da região, a oportunidade de visitar a Feira do Empreendedor 2022 do Sebrae, que aconteceu em São Paulo.

A feira, que é considerada a maior do mundo neste segmento, reuniu mais de 500 expositores e teve como previsão a recepção de mais de 120 mil visitantes até seu encerramento.



Os empreendedores floridenses estiveram em contato direto com novas tecnologias, novos produtos, tendências de mercado e de consumo, possíveis fornecedores além de capacitação técnica e motivacional.



Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o presidente da Associação Comercial, Murilo Ricardo da Silva, ele ressaltou que “com as mudanças constantes no perfil dos consumidores é cada vez mais necessário que os empresários busquem sempre estar atualizados e capacitados para, além de vender mais, proporcionar a melhor experiência de consumo para seus clientes. Ele ainda fez questão de agradecer o apoio do Sebrae que tem sido um grande parceiro, estando cada vez mais presente em Flórida Paulista”.

Nesta visita estiveram presentes representantes de Junqueirópolis, Irapuru, Pacaembu, Adamantina e Flórida Paulista.