Unoeste recebe homenagem da Câmara de Presidente Prudente pelo seu cinquentenário

O cinquentenário da Unoeste entra oficialmente nos anais da história de Presidente Prudente, através de ação da Câmara Municipal. Os 13 vereadores da 18ª Legislatura promoveram entrega de cartão de prata em prestigiada solenidade na noite de segunda-feira (10) desta semana, em intervalo da sessão ordinária. A homenagem evidenciou a dimensão da universidade na formação acadêmica; na produção de conhecimento e inovação, através de pesquisas; e na prestação de serviços por meio da extensão.

Os pronunciamentos de três vereadores, em nome dos demais, mostraram a representação social de 50 anos da Unoeste nesta cidade onde foi criada a Associação Prudentina de Educação e Cultura (Apec) pelos professores Agripino de Oliveira Lima Filho (1931-2018) e a Ana Cardoso Maia de Oliveira Lima. Instituição que com o passar dos anos se tornou a mantenedora da universidade e cujo diretor geral, Dr. Augusto César de Oliveira Lima, esteve na Câmara para receber a homenagem em nome da família.



Histórias de vidas

Todos que ocuparam a tribuna citaram os nomes do professor Agripino e da Dona Ana. O vereador vice-presidente da Câmara, William Leite, contou que ingressou na então Apec nos anos 1990 e teve sua vida transformada nessa instituição de ensino superior, por meio de excelentes professores, em um ambiente maravilhoso. Aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), fez a opção por concursos para carreiras jurídicas e se tornou servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 1998.

Procedente de família humilde, o vereador se considera filho da Unoeste e grato à família Oliveira Lima. Além do seu trabalho profissional e da vereança, desde 2010 é presidente da Associação da Família Forense de Presidente Prudente e região. A vereadora Miriam Brandão tem na sua história de vida estreita relação com a Unoeste, onde recebeu significativo amparo em atendimento assistencial de saúde. Primeiro, no tratamento dos dentes, em uma época que, conforme disse, ser atendido por dentista era algo para os ricos.

Na família de nove irmãos e sem condições de pagar por atendimento odontológico, se beneficiou do tratamento gratuito em mutirão da 1ª turma de Odontologia, de 1974 a 1978; com os serviços prestados por alunos juntamente com os professores. A vereadora afirmou que o tratamento foi tão bom que até hoje tem os dentes originais. Em outra ocasião, viveu o sofrimento de traumatologia na coluna, cujo tratamento caro não poderia pagar. Novamente a Unoeste foi o seu socorro, na clínica do curso de Fisioterapia.

Brilhante carreira

Para a assistente social Miriam Brandão, a Unoeste representa 50 anos de bênçãos para Presidente Prudente; instituição onde sua irmã caçula Tânia Brandão se formou jornalista. A vereadora Professora Joana D´Arc iniciou sua carreira ministrando aulas em cursos profissionalizantes e quando os mesmos estavam prestes a deixar de serem oferecidos, pediu ao professor Agripino bolsa para fazer Pedagogia. Recebeu a bolsa com uma condição: se passasse no concurso do estado não precisaria pagar.

Pela qualidade do ensino obtido, foi aprovada e fez brilhante carreira, com mais de 40 anos como professora e diretora escolar na rede estadual, e por 13 anos na Unoeste, a mesma instituição em que suas filhas Josimary e Ludimilla estudaram, respectivamente, Farmácia e Jornalismo. A primogênita vive nos Estados Unidos desde que deixou o curso para fazer intercâmbio e a caçula é gerente de banco no Paraná. Formado pela Unoeste, seu irmão Dr. Patrício Nascimento é médico em Osasco.

Atualmente, seu neto Luiz Henrique Tomazelli é aluno do curso de Medicina da Unoeste em Presidente Prudente. Na condição de educadora, que também passou pela experiência do cargo de secretária municipal de Educação, Joana D´Arc garante que a Unoeste oferece excelente formação, de qualidade e que tem proporcionado nível para ocupar os melhores empregos e obter as melhores rendas. Finalizou sua fala dizendo que a Unoeste faz a diferença na vida das pessoas.



Conquista histórica

Como autora de Moção de Aplausos pela conquista histórica da recente obtenção do melhor desempenho nas avaliações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação vinculada ao Ministério da Educação, a vereadora fez a entrega de cópia do documento ao pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão Dr. Adilson Eduardo Guelfi. A moção foi apreciada, votada e aprovada por unanimidade na sessão ordinária da mesma segunda-feira (10).

Ao fazer uso da palavra, o pró-reitor agradeceu à Joana D´Arc e aos demais vereadores, em nome dos professores pesquisadores dos programas de pós-graduação em Agronomia, Educação, Ciência Animal e Meio Ambiente, com mestrado e doutorado; e Ciências da Saúde, com mestrado. Também agradeceu à Reitoria e enalteceu o histórico institucional de fazer diferença na vida das pessoas, pela eficiência de gestão da Unoeste que hoje envolve a segunda e terceira gerações do professor Agripino e Dona Ana.

O pró-reitor acadêmico Dr. José Eduardo Creste disse ser muito difícil traduzir o que é a Unoeste que já formou mais de 120 mil profissionais, espalhados pelo Brasil e no mundo. Ao afirmar que a educação é o maior caminho de inclusão social, falou sobre a importância da Unoeste para Presidente Prudente e região, com serviços prestados nas mais diferentes áreas. Contou que a universidade tem cerca de 1,8 mil funcionários, dentre os quais são quase 800 professores nos campi de Prudente, Jaú e Guarujá.

Local de gente feliz

Conforme Creste, os trabalhadores da Unoeste são felizes, sempre abertos ao bom atendimento, e a instituição tem respondido aos apelos da comunidade e do poder público, incluindo situações em que põe dinheiro do seu “próprio bolso”. A secretária municipal de Educação, professora Sirlei Oliveira, representou o prefeito Ed Thomas que teve agenda com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em Boituva, na região de Sorocaba, para conhecer uma máquina que separa lixo e produz energia elétrica.

A secretária abriu a sua fala dizendo ser difícil alguém da geração de 50 anos não ter passado pela Unoeste, onde na década de 1990 fez o curso de Direito, sendo aprovada no primeiro Exame de Ordem que fez. Depois cursou Pedagogia e seguiu carreira como professora concursada no município e tem ocupado cargos de gestão escolar. Falou sobre a permanente contribuição da universidade para com o poder público municipal e disse esperar que filhos, netos e bisnetos possam estudar na Unoeste.

Ao anunciar o pronunciamento do Dr. César, o mestre de cerimonia Maycon Morano – jornalista formado pela Unoeste, onde agora faz o mestrado em Educação, e que exerce o cargo de diretor de comunicação institucional da Câmara – disse que a universidade faz parte da história de Prudente e que essa história ganhou com o cartão de prata um registro oficial nos anais da Câmara e da Prefeitura, como documento para posteridade. Contou que a foto do cinquentenário da Câmara tem o professor Agripino na condição de vereador em 1973.

Gratidão aos vereadores

A fala do Dr. César foi aberta em agradecimento aos vereadores Demerson da Saúde, Douglas Kato, Enio Perrone, Ivan Itamar, Joana D´Arc, Joãozinho de Saúde, Professor Negativo, Mauro Neves, Miriam Brandão, Nathalia Gonzaga, Tiago Oliveira, Wellington Bozo e William Leite. Agradeceu aos pró-reitores e colaboradores presentes na prestigiada cerimonia, em nome de suas irmãs, filhos e sobrinhos. Falou com emoção sobre os seus pais Agripino Lima e Dona Ana.

Com três graduações pela Unoeste – Odontologia, Direito e Medicina Veterinária –, além dos títulos de mestre e doutor em odontologia pela Unesp, o Dr. César reafirmou os testemunhos prestados pelos três vereadores que ocuparam a tribuna, sobre a transformações de vida ao longo de 50 anos de formação de profissionais para o Brasil e ao mundo; com a experiência de Prudente sendo levada recentemente para Jaú e Guarujá. “Na Unoeste somos uma família, onde a gente não impõe nada”, disse e citou que a instituição possui colaboradores com mais de 40 anos de trabalho.

O final de sua fala foi dirigido ao que disseram os oradores que o antecederam, deixando se levar pela emoção ao citar coisas simples, mas que representam muito, que tocam a sensibilidade humana; como são os casos das áreas verde e de flores nos campi da Unoeste nas três cidades. ´´É muito bonito entrar em lugar que tem flores”, pontuou para afirmar que elas representam a paz, a alegria e o amor que a Unoeste tem empreendido ao longo de sua história, na formação de profissionais humanizados.

Professores vereadores

O cartão de prata foi entregue pelo vereador Dr. Enio, tido pelos demais vereadores como símbolo da Câmara que vem construindo um histórico de transparência e austeridade em gestão pública ao ponto de ser uma das mais econômicas do estado de São Paulo, entre cidades com 200 a 300 mil habitantes, em avaliação do Tribunal de Contas. No encerramento da sessão informal o presidente Demerson da Saúde disse que a Unoeste tem contribuído com a bela história do poder legislativo local.

Além de Agripino Lima e Dona Ana terem sido vereadores, outros professores vinculados à Unoeste também já ocuparam cadeiras na Câmara Municipal e foram citados por Demerson: Carlo Ceriani, Ondina Barbosa Gerbasi, Alba Lucena Fernandes Gandia e Alfredo José Penha. Participaram da composição da mesa do cerimonial o delegado de polícia Everson Aparecido Contelli e os jornalistas Ismael Silva e Homéro Ferreira. Foram citados no cerimonial como representação dos professores presentes à cerimônia a Dra. Édima de Souza Mattos e o Dr. Fábio Rafael Echer.

Para cada vereador foi entregue um exemplar do livro 50 anos da Unoeste, produzido pelo Departamento de Marketing e entregue pela coordenadora de conteúdo e comunicação institucional, jornalista Aline Blasechi. Produção literária que registra a história da criação da universidade até os dias atuais, nos quais são mantidos o legado dos professores Agripino Lima e Dona Ana, de oferecer ensino de qualidade, desenvolver a produção de conhecimento e promover serviços de extensão.