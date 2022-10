Diego & Vitor Hugo se unem a Sorriso Maroto em nova música

Depois do sucesso que o projeto “Ao Vivo em São Paulo” está fazendo, chegou a hora de Diego e Victor Hugo lançarem mais hits que prometem sucesso, assim como o último lançamento “Beijo de Glicose”, parceria com Jorge & Mateus e, a faixa de trabalho dos cantores. O novo compilado dos sertanejos conta com quatro faixas, dentre elas a faixa foco “Cadarço” feat. dos amigos com Sorriso Maroto, que poderá ser conferida a partir de hoje às 21h, e o videoclipe a partir de amanhã às 12h.

“Os nossos primeiros passos na música foram através do pagode, por isso a gente tem uma ligação muito forte com esse gênero e com vários artistas do gênero. Ter Sorriso Maroto no nosso DVD foi mais a realização de um sonho”, diz Diego. “Vem aí mais um hit, mais uma música apaixonada, tenho certeza que vai tocar o coração de todos”, completa.

“A gente só escutava Sorriso Maroto, então a gente é muito fã mesmo. Olhar para o lado e ver você cantando junto com toda a galera do Sorriso, em uma canção linda, é uma realização”, conta Victor. “Cadarço é uma música que tem uma letra e melodia tocante, quando eu escutei a música na parte que fala ‘é mais sorriso do que lagrimas’, me veio na hora na cabeça Sorriso Maroto cantando”, finaliza.

O EP 3 traz ainda as inéditas “Disputa De Esquecimento”, “Diluindo Saudade” e “Trem à toa”.

Ao todo, os sertanejos gravaram 25 canções, com cerca de seis mil pessoas como testemunha deste belo espetáculo que contou com as ilustres participações de Jorge & Mateus, Sorriso Maroto e Leo Santana. As faixas já lançadas do projeto, como “Beijo de Glicose” que ultrapassa 16 milhões de visualizações, “Meio Fio” chega a quase 8,5 milhões, “Defeito de Casa” 2,3 milhões e “Ainda dói” ultrapassa mais de um milhão de visualizações.