DRACENA: SENAI inicia curso de costureiro com possibilidade de emprego imediato para formandos

O SENAI Dracena abre inscrições para o curso de costureiro de máquina reta e overloque. O curso tem por objetivo capacitar mão de obra especializada para o mercado de trabalho. O setor de confecção tem demanda crescente no município, especialmente após a chegada da empresa K10 Sport Wear, que se transferiu de Tupã para Dracena, onde construirá sede no Distrito Comercial ‘Joaquim Martins’; e necessitará de mão de obra qualificada para o trabalho.

O diretor do SENAI local, Nestor Tobias Filho, explicou que o empresário Fábio Willian, da empresa K10 precisará contratar de 20 a 25 profissionais de costura para atuar na sua empresa e um dos pré-requisitos será que o candidato tenha capacitação, sendo esta fornecida pelo SENAI suficiente para a contratação.

Nestor frisou que um dos objetivos de Fábio Willian transferir sua empresa para Dracena deve-se à facilidade que o município tem em oferecer cursos de qualificação, por meio do SENAI.

Na manhã de terça-feira, 11/10, o prefeito André Lemos esteve na sede do SENAI junto ao empresário Valter Fernandes, presidente do PRODES (Programa de Desenvolvimento Econômico), Nestor e o professor Jair Veiga, do SENAI recebendo o empresário Fábio Willian, da empresa K10, que visitou as instalações da escola.

O prefeito deu boas-vindas ao empresário e desejou sucesso. Também ressaltou como Dracena está preparada para receber empresas de diferentes setores e, com isso, avançar cada vez mais na geração de empregos.

O CURSO

A data prevista para começar é 19/10. O curso é presencial e gratuito, tem carga horária de 180 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 18 3821-8025.