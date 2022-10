FLORA RICA: Saúde realiza ações na campanha Outubro Rosa

Nesse Outubro Rosa, a Prefeitura de Flora Rica, através da UBS incentiva campanhas com a intenção de alertar as mulheres sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo de útero.

A mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde.

Durante o mês, a UBS de Flora Rica está abordando o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames.

Outra ação no Outubro Rosa em Flora Rica, está sendo executada no Posto de Saúde que realiza mutirões de coleta de Papanicolau e pedidos de mamografia, todas as quintas deste mês de outubro, das 18h00 às 21h00 da noite.

De acordo com a equipe de Saúde, a mamografia é o exame que apresenta o melhor custo benefício para detecção do câncer de mama, pois quando realizado anualmente por mulheres acima de 40 anos contribui para a redução da mortalidade em razão da doença. Já o Papanicolau serve para a detecção de lesões precursoras do câncer do colo do útero e da infecção pelo HPV.

Iniciativas como essas são fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios iniciais, a doença é assintomática.