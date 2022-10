FLÓRIDA 81 ANOS: Festival de Bandas e Fanfarras acontece neste sábado

Fazendo parte das comemorações alusivas ao aniversário de 81 anos de Flórida Paulista, acontece neste sábado o Festival de Bandas e Fanfarras.

O evento promete ser um dos pontos altos da programação de aniversário e será realizado pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

O Festival de Bandas e Fanfarras está programado para ser iniciado as 16h00 e será realizado na rua da feira (avenida Augusta Gava Garbeloto), ao lado da Igreja Matriz.

Ainda em frente à Igreja Matriz haverá barraquinhas com vendas de salgados e bebidas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer além da Banda Marcial de Flórida Paulista haverá a participação de sete bandas e fanfarras, sendo: Banda de Percussão do Projeto Batucando de Mirandópolis, Banda Marcial de Santa Inês-PR, Fanfarra Beethoven da E.M. Prof. Eliana Bertazoni dos Reis de José Bonifácio, Banda Musical de Santo Antônio do Aracanguá, Fanfarra Fênix de Lavínia, Banda Marcial Municipal de Lucélia e Banda Marcial Municipal de Lavínia.