FLÓRIDA: Fórum promove ação de cidadania em escola do Indaiá

Servidores do fórum de Flórida Paulista realizaram evento em comemoração ao Dia das Crianças na escola municipal de Indaiá de Aguapeí. A ação, idealizada pela juíza Ruth Duarte Menegatti, da Comarca de Adamantina, aconteceu na terça-feira (11).





O evento contou com a presença do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental e da Polícia Militar, que apresentaram suas funções e abordaram como é o trabalho das corporações. Além disso, diversas atividades foram realizadas, entre brincadeiras, gincanas e palestras. As famílias dos estudantes também participaram da ação de cidadania.

A localidade de Indaiá de Aguapeí, distrito de Flórida Paulista, tem população de cerca de 900 pessoas e a escola atende o ensino infantil e o fundamental l. “Esse trabalho reforçou a relevância da promoção da cidadania nas instituições de ensino”, afirmou a magistrada.