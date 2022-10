Ferramentas furtadas em obra são recuperadas pela Polícia Civil

Agentes da Unidades Especializadas – DIG/DISE, recuperam duas serras mármore e uma esmerilhadeira. As ferramentas foram devolvidas ao legítimo proprietário.

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas – DIG/DISE, recuperou neste sábado (15), três ferramentas utilizadas em construção civil, que haviam sido furtadas, numa obra em construção em Dracena.



Tão logo a ocorrência foi registrada neste sábado (15), no Plantão Policial de Dracena, agentes da Unidades Especializadas iniciaram as investigações e chegaram ao local onde as ferramentas estavam escondidas, após o crime. Em diligências os objetos foram recuperados, sendo: duas serras mármore e um esmerilhadeira.