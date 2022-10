Homem é morto com golpes de faca

Um homem de 34 anos, que seria morador em uma cidade na região de Ribeirão Preto (SP) e estava trabalhando em uma obra da construção civil em Queiroz (SP), foi encontrado morto com ferimentos provocados com uso de faca, na manhã deste domingo, dia 16. O corpo da vítima foi encontrado por volta das 07h29 caído e sem vida em uma edícula onde residia temporariamente em Queiroz. Até a tarde deste domingo (16) ninguém havia sido preso, porém, as investigações estão avançadas, informou a Polícia Civil.

Em entrevista, o delegado Roberto Bonfim, plantonista da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã que atendeu o homicídio, apresentado pela Polícia Militar que foi acionada por populares que avistaram o corpo do trabalhador, destacou que: “Pelas informações que recebemos ele foi o único dos trabalhadores que não retornou para sua cidade neste final de semana e teria saído a noite de sábado (15) na cidade de Queiroz. Na volta para sua casa houve este homicídio, provavelmente após a meia noite, durante a madrugada, com golpe de faca na altura do pescoço e posteriormente uma estocada com a mesma faca próximo ao local atingindo e ainda agredido com socos no rosto”.



O delegado Roberto Bonfim informou ainda que já foram realizados os levantamentos de praxe. “Estamos apurando os fatos e já temos bastante informações preliminares, inclusive de pessoas suspeitas de estarem envolvidas neste crime. Agora estamos esperando a chegada do mestre da empresa que está realizando a obra onde a vítima trabalhava em Queiroz e agora e prosseguir com os demais levantamentos para localização dos suspeitos de serem os autores do homicídio”.

Ainda de acordo com apurado, o corpo já foi periciado pela Polícia Científica de Tupã e foi removido para o Instituto Médico legal (IML) de Tupã, para ser liberado para família realizar velório e sepultamento. O caso foi registrado pela Polícia Militar, apresentado a Polícia Civil em Tupã, onde as investigações iniciais ficaram a cargo do delegado Roberto Bonfim, com apoio do investigador Alex Vicente, e agora o caso será destinado ao delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Queiroz, Paulo César Pardo Soares, que dará sequência as investigações.