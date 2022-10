Mulher sofre fraturas no braço, vértebras e corte na cabeça após poste cair sobre seu corpo em praça 

Uma mulher de 27 anos, ficou gravemente ferida após um poste cair sobre seu corpo, neste sábado (15), em Osvaldo Cruz

O fato aconteceu durante festejo em comemoração ao dia das crianças na praça do Bairro Alberto Lang, segundo testemunhas a vítima estava sentada juntamente com outras duas pessoas em um banco quando o poste de estrutura metálica caiu atingindo a vítima.

A vítima foi socorrida para a Santa Casa de Osvaldo Cruz onde se constatou fraturas em um dos braços, em duas vértebras e um corte na cabeça, após os primeiros atendimentos por Osvaldo Cruz a vítima foi encaminhada para o Hospital das Clínicas em Marília SP.

Após os trabalhos da Polícia Científica, o poste foi retirado do local pela equipe do setor do Almoxarifado municipal.