FLORA RICA: Câmara pede informações sobre fato ocorrido no transporte escolar que gerou boletim de ocorrência

Em sessão da Câmara Municipal de Flora Rica, foi apresentado um Requerimento solicitando informações à prefeita sobre fato supostamente ocorrido dentro de um transporte público do município “área da educação”.

Desta forma o Requerimento apresentado pelos vereadores Paulo Eduardo Gomes da Silva, Alan Gonçalves Moreira Batista, Ronie Rodrigues Moreira e Marialice da Silva Bastazini Delgado, pede que a prefeita forneça à Câmara Municipal informações quais providências estão sendo tomadas sobre o assunto; se ouve o afastamento de fato do funcionário que fazia o transporte; se a administração pretende apurar o ocorrido de forma paralela a Policia Civil; se a partir do ocorrido a presente administração pretende colocar monitores escolares para acompanhar o transporte dos alunos; entre outras informações achar necessários ao caso.

De acordo com os vereadores “segundo informações apuradas no momento do ocorrido não havia nenhum funcionário na função de monitor escolar dentro do referido transporte para acompanhar os alunos”.

Os fatos estão sendo apurados pela Policia Civil de Flora Rica, conforme Boletim de Ocorrência elaborado pela suposta vítima, sendo estudante da rede municipal de ensino.

“Um dos deveres da Câmara Municipal de Vereadores é acompanhar, fiscalizar e apurar todos os atos públicos do município, bem como os que envolvam bens, transporte público, prestação de serviços, prédios, população em geral”, ressaltaram os vereadores no Requerimento.