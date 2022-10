FLÓRIDA: Cavalgada da Amizade está confirmada para o dia 23 de outubro

Depois de dois anos sem ser realizada em razão da pandemia, a tradicional Cavalgada da Amizade volta a fazer parte das comemorações do aniversário de Flórida Paulista.

O tradicional evento organizado pela Comitiva Cardoso e Agroforte Agropecuária sempre atrai comitivas de várias cidades da região e este ano, novamente promete ser sucesso, uma vez que já foi confirmada a presença de um grande número.

Vários floridenses também participam do evento que sempre ocorre em clima de muita alegria, atraindo os olhares por onde passa.

Novamente a saída e bênção das comitivas ocorrerão no Auto Posto Cardoso, que após percorrerá ruas e avenidas de cidade e depois encerrando na Chácara do Sindicato, onde haverá almoço com música ao vivo.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Márcio Cardoso informou que o convite para o almoço com cardápio especial será de apenas R$ 20,00 fora a bebida.

A Cavalgada da Amizade contará com o apoio da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista e do Sindicato Rural, através do Senar.