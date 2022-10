Mais de 60 mil pessoas visitaram a Aceruva 2022

A ACERUVA 2022 realizada pela Associação Agrícola de Junqueirópolis (AAJ) e comissão organizadora, composta pela presidente Anidelci Picinini, tesoureiro Rinaldo Picinini, secretário Josemar de Souza (Nego) e diretoria da AAJ, foi avaliada como de excelência pelo êxito do parque expositor do Agro, Indústria, Comércio, Praça de Alimentação e Lazer Infantil.

O que foi aprovado pela presença das mais de 60 mil pessoas da cidade e região que vieram para prestigiar o circuito de rodeio e os shows apresentados na arena de eventos entre os dias 11 até o dia 15 de outubro com portões abertos.

Falando em nome da comissão organizadora, a presidente Anidelci Picinini, destacou que a união de todos superou as expectativas do projeto do evento em todos os setores. “O sucesso da Aceruva 2022, consolida o município de Junqueirópolis como a Rota do Agronegócio”, disse.

Parabenizando os envolvidos pelo grande êxito empreendedor da Aceruva 2022.

A festa teve o apoio da Prefeitura Municipal e Câmara de Junqueirópolis.