PARAPUÃ: Em construção portal de acesso ao novo recinto de eventos

Parapuã ganhará um novo espaço para eventos para realização das tradicionais festivida-des da cidade como o rodeio, entre outros.

Para isso, a Prefeitura Municipal está construindo um novo recinto de eventos na via de acesso atrás do Auto Posto Sousa e Centro Comercial TKS. A área foi adquirida pela Prefeitura, onde também vai abrigar o novo distrito industrial.

O projeto arquitetônico do portal de acesso ao novo recinto foi apresentado pela administração municipal no primeiro semestre e encontra-se em fase avançada de construção.

O portal fica localizado ao lado do Hotel Parati, principal entrada do público após a inauguração e entrega da obra.

Conforme a administração municipal, a necessidade do novo local se dá devido às restrições da antiga área. Além de menor, o espaço localizado ao lado do Ginásio de Esportes não possui toda estrutura adequada para realização de grandes festas.

Desta forma, segundo a Prefeitura, o município passará a contar com um novo recinto com infraestrutura completa, garantindo mais comodidade e momentos de diversão para todos os parapuenses.

A reportagem do jornal e site Folha Regional, esteve no último final de semana conferindo a obra que está tomando forma e que deve ficar pronta até o final do mês de novembro, uma vez foi confirmada a realização do rodeio no começo do mês de dezembro.

A obra é realizada com recursos próprios da municipalidade.