Policial investigado por feminicídio e que teria tentado suicídio, não resiste e morre após 12 dias na UTI

Robson estava hospitalizado desde o dia 5 de outubro, quando foi encontrado com ferimento de tiro na cabeça em uma residência no bairro CDHU, em Teodoro Sampaio. No mesmo local, a namorada Kássia Ketlin Teixeira dos Santos, de 18 anos, foi encontrada morta com ferimento de arma de fogo. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio.

Relembre o caso

De acordo com informações da Polícia Civil, a mãe da vítima não conseguiu fazer contato com ela e acionou a Polícia Militar, por meio do 190. Uma equipe foi encaminhada até a residência, na madrugada do último dia 5 de outubro, e tentou contato com o casal, mas não obtiveram resposta. Sobre o muro, através de uma janela, visualizaram manchas de sangue nas paredes, o que teria motivado a equipe adentrar ao quintal, segundo o delegado responsável pelo caso, Edmar Rogério Caparroz.