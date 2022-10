Animal cruza a pista e motorista perde o controle de veículo e capota

Uma motorista de um Celta, que não teve idade e cidade onde reside divulgadas, foi vítima de um acidente provocado por um animal que estava adentrou a pista da Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), na altura do município de Bastos (SP), no início da noite dessa segunda-feira, dia 17. O capotamento aconteceu no quilômetro 102, por volta das 19h50 e a vítima foi conduzida para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal de Bastos.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros de Tupã, acionado para atender acidente com vítima na SP-457, se deslocou com as viaturas de salvamento ABS-10110 e de resgate UR-10124 e ao chegar no local constatou que a motorista conduzia um veículo Celta no sentido Iacri a Bastos e, ao atingir o citado quilômetro, um animal atravessou a rodovia repentinamente, fazendo com que a condutora perdesse o controle da direção e o carro acabou cruzando a rodovia e capotando no acostamento.

Consta ainda que a condutora, que reclamava de dores no pescoço e membros superiores, recebeu cuidados médicos dos bombeiros que adotaram os procedimentos protocolares e encaminharam a vítima para o Pronto Socorro de Bastos. A ambulância de Bastos também esteve no local, porém, aguardou a chegada do Corpo de Bombeiros para não agravar uma possível lesão na coluna cervical, uma vez que a vítima reclamava de dores no pescoço.

O local foi deixado em segurança aos cuidados do Policiamento Rodoviário, equipe do cabo Lopes e cabo Portela, que já estava pelo local para o registro da ocorrência. O DER realizou o apoiou a ocorrência efetuando a sinalização do local.