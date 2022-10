ARTIGO: Quem cuida também precisam ser cuidados

O cuidador tem a responsabilidade de cuidar de um membro familiar idoso doente é com demências ou outros transtornos que podem exigir muito esforço e dedicação do cuidador. A responsabilidade pode ser de filhos, de um cônjuge ou de uma pessoa contratada.

Essa pessoa pode ficar sem tempo para cuidar de si mesmo e muitas vezes acabam ficando com sua saúde mental prejudicada. Para cuidar de um idoso o cuidador precisa em primeiro lugar cuidar da sua própria saúde física e mental para que ele também não venha adoecer. O cuidador deve colocar em prática uma rotina de hábitos saudáveis. Fazer alimentações balanceadas, dormir de 6 a 8 horas contínuas e praticar exercícios físicos. Também deve manter relacionamentos sociais que são muito importantes nessa faze pois eles podem funcionar como uma rede de apoio para o cuidador.

Se o cuidador sentir cansaço a maior parte do tempo ter alterações do sono, alterações no peso, irritar-se facilmente, ter tristeza, dores de cabeça com frequência fique atento e procure ajuda. Faça algo diferente para sair da rotina trace metas e prioridades, mas que sejam fáceis de realizar.

Quem deve cuidar do cuidador? Quem está fazendo parte do dia a dia dele. vou dar um exemplo, se for a mãe a cuidadora do avô ou da avó os filhos podem oferecer recursos para o cuidador sair da rotina e descansar. Encontrar com amigos, conversar se distrair. É preciso que o cuidador busque suporte emocional seja através do acompanhamento individual de um psicólogo ou grupos de apoio como os familiares.

Os responsáveis pelo cuidador podem oferecer sessões de terapias dando a ele a oportunidade de conversar e ser ouvido em um espaço reservado só para ele.

