Garoto de Junqueirópolis assina contrato profissional com o Santos Futebol Clube

“Menino da Vila de contrato assinado!”. Foi assim que o Santos Futebol Clube anunciou nesta segunda-feira, 17/10, a assinatura do contrato profissional do garoto junqueiropolense Rodrigo Cezar Pereira Ribeiro, de 16 anos. O primeiro contrato profissional de Rodriguinho, como carinhosamente é conhecido em Junqueirópolis, foi assinado na presença dos pais Paulo Cezar Ribeiro e Eliane Pereira da Silva, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Rodrigo Cezar acertou o vínculo com o Peixe até 30 de setembro de 2025. O valor da negociação não foi divulgado.

TRAJETÓRIA

Formado nas categorias de base do futebol junqueiropolense, tendo como treinador José Francisco Rossi Filho, o Chicão, na época treinador da Escolinha de Futebol no JTC, após conseguir um teste na Vila Belmiro, o atacante foi para Santos em 2017, ainda com 10 anos de idade e foi integrado a categoria sub-11. Desde então, foi passando por todas as etapas, até chegar ao tão sonhado time profissional.

“Assinar o meu primeiro contrato é um sonho realizado. Cheguei ao Clube muito novo, e sou mais um Menino da Vila que espera dar muitas alegrias a todo torcedor do Santos FC”, disse Rodrigo em entrevista ao repórter Gabriel Santana, do site oficial do Santos FC.

Na atual temporada, o atacante marcou 14 gols, sendo 10 pelo Campeonato Paulista e quatro pelo Campeonato Brasileiro. Com o bom momento, ele ganhou sua primeira chance na Seleção Brasileira, e foi convocado em setembro, para o período de preparação em Cotia (SP), visando o Torneio Sul-Americano sub-17 em 2023, competição classificatória para Copa do Mundo FIFA da categoria.

A equipe sub-17 está em momentos decisivos no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, e Rodrigo comentou sobre a chance de conquistas de títulos. “Estamos muito focados e unidos. Temos grandes decisões pela frente, e a concentração tem que ser a maior possível. Esses jogos são decididos em detalhes, e espero alcançar os títulos dessas duas competições tão importantes”.

JOGOS DECISIVOS

Rodrigo marcou na quinta-feira, 13/10, um dos gols da vitória do Santos por 2 a 0 contra o Fortaleza, em jogo de ida válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. O duelo que decide vaga nas semifinais acontece no CT Rei Pelé, em Santos (SP), às 15 horas, nesta quarta-feira, 19/10.

Em situação mais complicada no Campeonato Paulista após a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras no jogo de ida, o time de Rodrigo precisa reverter o placar no jogo da volta no próximo domingo (23), às 11 h, na Arena Barueri, para garantir uma vaga na final da competição.