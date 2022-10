LUCÉLIA: Padre afirma que comunidade está empenhada em solucionar problemas com chuvas na Igreja Matriz

Uma imagem de drone publicada no perfil do padre Adriano dos Santos Andrade, como também na fanpage da Paróquia Sagrada Família, de Lucélia, mostrou a dimensão dos estragos causados pelo temporal ocorrido no dia 6 de outubro.

A imagem foi produzida por Marcelo Braguini Ferreira e gerou grande repercussão em Lucélia e região.

A publicação nas redes sociais traz uma mensagem do padre Adriano, onde detalha os danos materiais das instalações da Paróquia Sagrada Família.

O pároco destaca que foi danificada parte do telhado, acima do presbitério, afetando também, o madeiramento, calhas e a rede elétrica externa.

“Nossa comunidade está empenhada, buscando solucionar os problemas ocasionados por essa tempestade. É importante lembrar que, apesar do dano material ocorrido em nosso templo, os fiéis devem permanecer unidos na oração e na solidariedade”, frisou o padre Adriano.