Prefeitura de Tupi Paulista abre inscrição para Concurso Público e Processo Seletivo

A Prefeitura de Tupi Paulista está informando a realização de um novo Concurso Público e um Processo Seletivo que juntos tem como objetivo a admissão de profissionais de níveis fundamental, médio e superior.

De acordo com os editais serão preenchidas vagas além da formação de cadastro reserva distribuídas entre os seguintes cargos:

Edital nº 43/2022 – Processo Seletivo: Professor de Educação Básica I; Professor de Educação Básica II nas disciplinas de: Arte; Ciências; Educação Física; Inglês; Geografia; História; Língua Portuguesa; e Matemática; Professor de Educação Especial e Professor de Educação Especial (Libras);

Edital nº 44/2022 – Concurso Público: Professor de Educação Especial (1).

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida de nível superior em licenciatura plena na respectiva área, bem como registro no respectivo conselho de classe quando solicitado, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 15 a 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 19,23 a R$ 22,88 por hora aula, além de vale-alimentação.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições a partir das 9h do dia 17 de outubro de 2022 até às 23h59 do dia 31 de outubro de 2022, exclusivamente via internet por meio do site da KLC Concursos. Vale ressaltar que o valor da taxa de inscrição R$ 10,00 deverá ser pago até o dia 1º de novembro de 2022.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova de títulos e prova objetiva, na data prevista de 4 de dezembro de 2022.

O prazo de validade do presente Concurso Público e Processo Seletivo será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.