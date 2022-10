Após roubar veículo, homem morre ao trocar tiros com a Polícia

A vítima foi amordaçada e teria sido levada pelos indivíduos

A Polícia Militar atua neste momento em uma ocorrência de roubo de veículo em que os autores, encapuzados, teriam subtraído um veículo GM Ônix em Rinópolis e ainda amordaçado a vítima que foi levada com eles na ação criminosa.

As primeiras informações obtidas em um trabalho de parceria pelas equipes de reportagem do Jornal Folha Regional e Jornal Cidade Aberta, dão conta de que o crime ocorreu próximo da rodovia, em Rinópolis e que após o roubo, os três autores que chegaram ao local do crime em um VW Gol, de cor cinza, fugiram sentido Salmourão.

A vítima que é vendedor, teria sido levada em poder dos envolvidos, mas foi deixada no meio do caminho durante a fuga.



Também foi apurado pelos veículos de jornalismo, junto ao Major PM Cavalcante, que um dos indivíduos que dirigia o carro roubado teria trocado tiros com a equipe da Polícia Militar de Salmourão, que tentou efetuar a abordagem e tentativa de que os mesmos se entregassem, porém, houve a troca de tiros e um deles acabou baleado, foi socorrido pelos Bombeiros, mas não resistiu e acabou morrendo.

O comparsa foi detido e encaminhado para o Plantão Policial.

A Polícia Militar informou que o indivíduo que entrou em confronto com as equipes que atendiam a ocorrência possuía passagens pelos crimes de furto, roubo e tráfico.

Nossa reportagem segue acompanhando o desfecho com a apresentação desta ocorrência no Plantão Policial e mais informações, bem como as alterações no conteúdo desta matéria poderão ocorrer a qualquer momento.