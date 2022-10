Mulher é amarrada e ameaçada em roubo e dois homens são presos pelas Polícias Civil e Militar

Após roubo de caminhonete, os acusados foram capturados e um deles é fugitivo da Penitenciária de Pacaembu



Dois homens foram presos na tarde de ontem (18), após a intensa ação das polícias Civil e Militar, suspeitos de integrarem um esquema criminoso de roubo de caminhões na região.

A reportagem do jornal e site Folha Regional apurou que tudo teve início com o comunicado via Centro de Operações da Polícia – o “COPOM”, sobre um roubo de caminhão ocorrido em Flora Rica, onde houve a retenção da vítima, uma mulher, que foi ameaçada com uma faca e amarrada, deixada em uma casa às margens da rodovia, sendo levados ainda R$ 73, duas pulseiras e o seu celular.



De imediato, os policiais utilizaram-se do sistema de inteligência e identificaram um veículo GM Corsa que se deslocou com destino a Presidente Prudente e que posteriormente seguia para o Paraná pela Rodovia Assis Chateaubriand ocupado por dois indivíduos.

Eles foram localizados em uma junção de esforços das equipes policiais do 18º de Presidente Prudente e do 25º Batalhão da Polícia Militar de Dracena, sendo abordados pela Força Tática e flagrados com os pertences da vítima, além de facas utilizadas no crime e diversas peças de roupas.



Segundo informado pela Polícia Civil ao Folha Regional, os acusados, que têm 63 e 20 anos de idade, são de Londrina no Paraná. Ambos com extensa ficha criminal, com passagens por roubo, sequestro e outros delitos.



O homem de 63 anos de idade é considerado evadido do sistema prisional de Pacaembu.

Ambos foram identificados através das imagens de câmeras de segurança e reconhecidos pela vítima.

Já no Plantão Policial em Presidente Prudente, ao serem questionados a respeito do crime, inicialmente negaram ter participação, porém, após diversas contradições em suas respostas, confessaram serem os autores do roubo em Flora Rica, conforme informou a polícia.

Durante os trabalhos da Polícia Civil, também compareceram na Delegacia Participativa de Presidente Prudente as vítimas de delitos ocorridos em outras datas, nos municípios de Bastos, Regente Feijó também estiveram presentes e fizeram o reconhecimento dos indivíduos.

Há a possibilidade de que os acusados tenham agido ainda nas cidades de Flórida Paulista, Regente Feijó, Bastos, Iacri e Álvares Machado, em crimes com “modus operandi” idênticos ao praticado nesta ação de Flora Rica, onde é combinado um frete e ao se dirigir ao local, o proprietário do veículo torna-se vítima dos criminosos, o que segue sob investigação policial, inclusive com a tentativa de localizar o veículo D20 com placas de Tupi Paulista.

Vale destacar a atuação do delegado de Polícia Dr. Hilton Testi Renz e da Polícia Militar de Flórida Paulista, comandada pelo Sargento PM D’Aquino que desde o dia 5 de outubro atuaram no levantamento de informações importantes que foram indispensáveis na prisão dos indivíduos capturados nesta ocorrência.