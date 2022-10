OSVALDO CRUZ: ACEOC prepara 2ª edição do Encontro de Negócios

A ACEOC (Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz) e seus parceiros trazem a 2º edição do “Encontro de Negócios”, um evento que vai reunir 50 empresários num fórum para conhecimento mutuo dentro do evento.

O encontro está programado para acontecer no dia 20 de outubro, com início da programação às 18h30 com o credenciamento, e às 19h a abertura.

A reportagem do Portal Metrópole de Notícias ouviu João Lino, gerente da ACEOC, que falou sobre o encontro. “Nós estamos trabalhando para o segundo encontro, sendo que no ano passado o evento foi um grande sucesso para os empresários que participaram, e foi muito bom também para a Associação. Esse segundo encontro de negócios é uma maneira das pessoas se encontrarem numa mesa redonda para divulgar a sua empresa, por isso convidamos os empresários que queiram participar, são 50 vagas, para que façam sua inscrição.”, disse.

No ano passado, na primeira edição, foram feitos vários negócios durante o evento, além de uma exposição dos produtos oferecidos pelos participantes.

Ainda restam algumas vagas e os interessados devem fazer contato com a ACEOC pessoalmente ou pelo telefone (18) 3528-2130 ou (18) 99640-2130, que a equipe comercial fará o atendimento.