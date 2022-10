OSVALDO CRUZ: Festa do Peão começa hoje com grandes atrações e entrada gratuita

Começa nessa quarta-feira (19) a 11º Edição da Festa do Peão em Osvaldo Cruz com uma extensa programação de shows, rodeio, prova dos três tambores, entre outras atrações.

O evento será realizado no Clube do Laço, segue até sábado (22), com entrada franca todas as noites e com grandes atrações.

Nesta quarta-feira (19), a haverá abertura do rodeio, após haverá show com DJ Dennis; na quinta-feira (20) quem sobe ao palco é a dupla Matheus e Kauan; sexta-feira (21), o show será com Eduardo Costa, e fechando a festa, a final do rodeio e show com Guilherme e Benutto.

A Festa do Peão de Osvaldo Cruz nas montarias, receberá a etapa do Circuito de Rodeio Rancho Primavera.

A realização da Festa do Peão de Osvaldo Cruz é da Prefeitura e Câmara Municipal, sendo a organização de Cabeludo Eventos.