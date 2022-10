SALMOURÃO: Revitalização da praça e asfalto deve ter obras iniciadas em breve

A prefeita Sonia Gabau, destacou a tão sonhada revitalização da Praça da Bandeira – que é um cartão de visitas – e também sobre o asfalto no acesso ao conjunto habitacional.

No caso da revitalização da Praça da Bandeira, o convênio foi assinado e sendo aberta licitação para contratação da empresa responsável pela obra, num valor aproximado de R$ 700 mil, sendo que as obras terão início em breve, com o fim do período eleitoral, como determina a lei.

Quanto à pavimentação asfáltica do prolongamento da avenida Castelo Branco, que dá acesso as casas do conjunto habitacional Salmourão C, denominado conjunto Pedro Duar-te Neto, o convênio de R$ 600 mil também foi assinado pela prefeita, com contrapartida da Prefeitura de Salmourão no valor de R$ 100 mil.

“A obra de pavimentação a licitação foi feita e a ganhadora foi a empresa Sollis, sendo que a obra também começará depois do período eleitoral, mas, até dezembro há expectativa de que esteja concluída”, segundo a prefeita Sonia Gabau.