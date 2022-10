FLÓRIDA: Câmara deve homenagear sargento D’Aquino e promotor Dr. Samuel

Foi apresentado na última sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista, realizada na segunda-feira (3), o projeto de lei visando homenagear o sargento PM D’Aquino e o promotor de Justiça, dr. Samuel Camacho Castanheira.

O autor do projeto foi o vereador Tiago Ribeiro de Souza (presidente do legislativo), que destacou o importante trabalho realizado tanto pelo comandante do grupamento policial militar, quanto pelo promotor de Justiça da comarca nas mais diversas áreas do município e em especial à população floridense.

Após a apresentação, o projeto passará pelas comissões da Câmara Municipal e em seguida seguirá para votação em plenário pelos nove vereadores, sendo que se aprovado, vai conceder aos homenageados o “título de cidadão honorário de Flórida Paulista”.

A entrega deste tipo de homenagem acontece em data marcada em sessão solene realizada pela Câmara Municipal.