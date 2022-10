FLÓRIDA: Com jantar e música ao vivo, “Encontro dos Amigos” acontece neste fim de semana

Acontece neste fim de semana, nos dias 22 e 23 de outubro, o “Encontro dos Amigos Floridenses”.

O evento que terá música ao vivo, será realizado com um jantar no sábado (22), a partir das 22h e almoço no domingo (23), a partir das 11h na Chácara do Sindicato dos Servidores – “Goiabeira”.

“Será um momento de muita descontração e alegria em poder reunir os floridenses que atualmente estão fora da terrinha e aqueles que aqui residem para juntos comemorarmos além do aniversário da cidade, as boas amizades e lembrar saudosos dos bons tempos que passaram, mas que permanecem vivos na memória, disse Adilson Barbosa que é um dos organizadores do evento.

As reservas para participação no evento podem ser feitas com a Neide Sasso, através do telefone: (18) 99613-0217.