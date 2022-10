OSVALDO CRUZ: Inaugurado programa de vídeo monitoramento na zona rural

No começo do mês de outubro, foi realizada a solenidade de inauguração do programa de vídeo monitoramento na zona rural em Osvaldo Cruz.

A partir de uma parceria entre a Prefeitura de Osvaldo Cruz e moradores do bairro Canguçu foram instaladas as primeiras três câmeras de monitoramento.

A central foi um investimento da Prefeitura e as câmeras, compradas pelos moradores do bairro Canguçu.

A solenidade de inauguração contou com a presença de autoridades e moradores do bairro Canguçu, sendo ressaltada a importância da parceria em favor da segurança na zona rural.

De acordo com informações, agora a Prefeitura de Osvaldo Cruz quer que outros pontos da zona rural possam fazer parceria nos mesmos moldes.

(Com informações da Assessoria de Imprensa da Prefeitura)