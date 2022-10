Caminhão com carga de MDF tomba em rodovia

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor, de 44 anos, é morador de Itapetininga (SP) e não ficou ferido com o tombamento. O veículo fazia o transporte de chapas de MDF.

Ainda conforme a polícia, o caminhão está parcialmente sobre faixa, portanto, o trânsito flui com desvio no local do acidente de trânsito.